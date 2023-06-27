0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye T3744 Altın, 8 Ayar, 1.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Minimalist Uyum ile Pırlanta I Harf Kolye, Lizay ifadesini taşıyan şık ve minimalist bir takıdır. Bu zarif kolye, pırlanta ile süslenmiş olan I harfini temsil eder. Lizay ifadesini yansıtan bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Şıklığı ve sadeliği bir arada sunan bu kolye, herhangi bir özel gün için mükemmel bir hediye seçeneğidir.