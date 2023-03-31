Altın Papyonlu Kedi Kolye T1216 Altın, 14 Ayar, 2.21 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve minimal estetiğiyle dikkat çeken Altın Kedi Kolye, Lizay Pırlanta kalitesiyle öne çıkıyor. Şık tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla göz kamaştıran bu kolye, her tarza ve her yaşa hitap ediyor. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için Altın Kedi Kolye'yi tercih edin.