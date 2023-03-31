0.57 Karat Pırlanta Baget Küpe T396 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade estetik anlayışıyla tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüme sahip olan pırlanta baget küpe modelleri. Kaliteli işçilik ve dikkat çekici tasarımıyla göz kamaştıran bu küpeler, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpeler, özel günlerinizde veya günlük kullanımda size mükemmel bir tamamlayıcı olacak.