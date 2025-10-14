Altın Taşlı Kelepçe T7461 Altın, 14 Ayar, 12,67 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taş detaylarıyla süslenen bu altın kelepçe, güçlü ve zarif bir duruş sergiler. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan şık tasarımıyla stilinize ışıltı katmak için ideal bir aksesuardır.