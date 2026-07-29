Altın Tektaş Kolye
Ürün Kodu : N155829
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%0
15.300 TL
15.300 TL
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Kolye T10629
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Boyun hizanıza tek bir odağın büyüsünü konduran bu özel tasarım, sadeliği en iddialı haliyle sunuyor. Kıyafetlerinize anında rafine bir hava katarak duruşunuzu incelikle tamamlamaya hazır.
Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.300 TL
15.300 TL
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