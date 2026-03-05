0.67 Karat Pırlanta Kolye T9582 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.25 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,23 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,44 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıl ışıl damlayan pırlanta dizileriyle bu kolye, boynunuzda adeta bir yıldız yağmuru etkisi yaratıyor. Beyaz altının ince işçiliğiyle süzülen bu parça, modern bir lüksün ve estetiğin en nadide temsilcilerinden biri. Özel gecelerinize eşlik edecek bu ürünle, her adımınızda büyüleyici bir iz bırakın.