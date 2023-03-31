0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük T3382

0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR112544
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25.800 TL
25.800 TL
PEŞİN FİYATINA 8.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük T3382Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.74 gr
Taş : Blue Topaz
Ağırlık : 0.37 Karat
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın en yeni trend yüzüğü, Blue Topaz Baget Yüzük, göz kamaştırıyor. Bu şık ve zarif yüzük, her tarza uyum sağlayarak her anınızda size eşlik edecek. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, estetik ve zarafeti bir arada sunuyor. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınıza şıklık katın.
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.74 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- 0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük, nişan, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.800 TL
25.800 TL
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