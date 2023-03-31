0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük T3382 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.74 gr

Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 0.37 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın en yeni trend yüzüğü, Blue Topaz Baget Yüzük, göz kamaştırıyor. Bu şık ve zarif yüzük, her tarza uyum sağlayarak her anınızda size eşlik edecek. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, estetik ve zarafeti bir arada sunuyor. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınıza şıklık katın.