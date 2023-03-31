Altın Sarkan Su Yolu Gerdanlık T1185 Beyaz Altın, 8 Ayar, 8,27 gr



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Minimalizm ve Zarafet sanatını bir araya getiren Lizay Altın Su Yolu Gerdanlık ile şıklığınızı tamamlayın. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu tasarım, minimalizm ve Zarafetin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an, Lizay Altın Suyolu Gerdanlık size eşlik edecek. Şıklığınızı tamamlayan bu gerdanlık, zarif ve sade tasarımıyla göz kamaştırıyor. Minimalist bir tarzı benimseyenler için ideal bir seçenek olan Lizay Altın Suyolu Gerdanlık, her durumda şıklığınızı ön plana çıkaracak.