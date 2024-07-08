0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T5081 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut-Ruby

Ağırlık : 0.31 Karat

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Renk ve ışıltının dengeli uyumunu taşıyan bu özel parça, hem romantik bir ifade hem de modern bir çizgi sunar. Günlük kullanıma uygun formu, kendinizi her an özel hissetmenizi sağlar. Zarafet ile duyguyu bir arada yansıtır.