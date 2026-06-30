0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye
Ürün Kodu : DN36740-R
%0
28.644 TL
28.644 TL
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye T10522
Altın, 14 Ayar, 1.53 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarafetle yansıtan pırlantalar, Ş harfini sade ama etkileyici bir görünüme dönüştürüyor. Modern çizgileriyle her stile uyum sağlayan bu özel tasarım, kişisel bir imzayı değerli bir mücevhere dönüştürüyor. Kendiniz için anlamlı bir seçim olmasının yanı sıra, sevdiklerinize uzun yıllar hatırlanacak özel bir hediye sunmanın da zarif bir yoludur. En kıymetli detay, size ait olandır.
Ağırlık (Kg)
0
0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.548 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.644 TL
28.644 TL
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