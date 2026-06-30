0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye T10522 Altın, 14 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı zarafetle yansıtan pırlantalar, Ş harfini sade ama etkileyici bir görünüme dönüştürüyor. Modern çizgileriyle her stile uyum sağlayan bu özel tasarım, kişisel bir imzayı değerli bir mücevhere dönüştürüyor. Kendiniz için anlamlı bir seçim olmasının yanı sıra, sevdiklerinize uzun yıllar hatırlanacak özel bir hediye sunmanın da zarif bir yoludur. En kıymetli detay, size ait olandır.