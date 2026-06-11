Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165594
%0
86.972 TL
86.972 TL
PEŞİN FİYATINA 28.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük T10338
Altın, 14 Ayar, 8,88 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin mavi tonların etkileyici görünümü, siyah taş detaylarıyla tamamlanarak çarpıcı bir bütünlük oluşturuyor. Renklerin dengeli uyumu, yüzüğe güçlü ve sofistike bir karakter kazandırıyor. Işıkla birlikte farklı tonlar ortaya çıkaran taş yüzeyi, tasarımın dikkat çekici etkisini artırıyor.
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 28.991 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.972 TL
86.972 TL
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