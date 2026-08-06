Altın Çapa Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365428
%0
11.900 TL
11.900 TL
PEŞİN FİYATINA 3.967 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çapa Çift Zincir Bileklik T10792
14 Ayar, Altın, 1.09 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizlerin özgür ruhunu katmanlı zincirlerin dinamizmiyle buluşturan bir tasarım. Altın çapa sembolü, bileğinizde güçlü ve tutkulu bir hikaye anlatıyor.
Altın Çapa Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.967 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.900 TL
11.900 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N173979
Altın Çapa Trend Kolye
%0
13.668 TL
13.668 TL
Ürün Kodu : B240906
Altın Çapa Erkek Bileklik
%0
66.028 TL
66.028 TL
Ürün Kodu : R162703
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük
%0
17.680 TL
17.680 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL