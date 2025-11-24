0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük T9356 Rose Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş :Ametist

Ağırlık : 0.61 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Ametistin derin ve mistik mor tonu, pırlantaların çevrelediği bu yüzükte asil bir krallık havası estiriyor. Renklerin yarattığı bu muazzam kontrast, taşın büyüleyici enerjisini pırlantanın ışıltısıyla zirveye taşıyor. Parmağınızda bir sanat eseri gibi parlayan bu tasarım, tutkuyla işlenmiş bir ustalığın meyvesi.