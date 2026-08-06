Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365430
%0
11.832 TL
11.832 TL
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik T10794
14 Ayar, Altın, 1.08 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sadık dostlarımızın bıraktığı izler, parıltılı taşlar ve katmanlı zincirlerle bileğinizde hayat buluyor. Patili dostunuza olan bağınızı stilinizle anlatmanın en tatlı yolu.
Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.832 TL
11.832 TL
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