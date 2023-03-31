0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T3124 Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 0.58 Karat

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta renkli taşlı yüzük, ince estetik yansımalarıyla göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçenek olan bu yüzük, kaliteli işçilik ve benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor. Siz de bu eşsiz yüzüğü tercih ederek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.