Altın Kalemli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325171
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23.528 TL
23.528 TL
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kalemli Erkek Alyans T10692
14 Ayar, Altın, 1.64 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kalem işçiliğinin eşsiz parlaklığını taşıyan Altın Erkek Alyans, parmağınızda büyüleyici bir duruş sergiliyor. Şık tasarımıyla tarzınızı öne çıkarın, anılarınızı unutulmaz kılın.
Altın Kalemli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.528 TL
23.528 TL
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