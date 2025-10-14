Altın Taşlı Kıvrım Yüzük T7478 Altın, 14 Ayar, 5,24 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın kıvrımlı tasarımı ve parlak taş detaylarıyla bu yüzük, zarif ve modern bir şıklık sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlere kolayca uyum sağlayan hafif yapısıyla rahatlıkla tercih edilebilir. Her kombine şık bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir aksesuardır.