Altın Çifte Zarafet Kolye
Ürün Kodu : N182006
%0
60.044 TL
60.044 TL
PEŞİN FİYATINA 20.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çifte Zarafet Kolye T10819
14 Ayar, Altın, 5.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çift katlı akıcı formu ve altının sıcak dokusu... Altın Çifte Zarafet Kolye, gündüzden geceye her ortama zahmetsizce adapte olan göz alıcı bir imza.
Altın Çifte Zarafet Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.044 TL
60.044 TL
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