0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe T856

0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
Ürün Kodu : DB11115
%0
82.992 TL
82.992 TL
PEŞİN FİYATINA 27.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe T856Rose Altın, 8 Ayar, 9.04 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : W
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.32 Karat
Renk : W
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu elmas tasarım kelepçe, sadelik ve zarafetin mükemmel bir ifadesidir. Şıklığı ve inceliği ile dikkat çeken bu kelepçe, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sade ve zarif tasarımıyla herkesin beğenisini kazanacak olan bu kelepçe, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak. Siz de bu eşsiz parçayı edinerek tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.04 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Elmas taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.40 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 8 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 27.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.992 TL
82.992 TL
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