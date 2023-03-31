0.40 Karat Elmas Tasarım Kelepçe T856 Rose Altın, 8 Ayar, 9.04 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : W

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Elmas

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : W

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu elmas tasarım kelepçe, sadelik ve zarafetin mükemmel bir ifadesidir. Şıklığı ve inceliği ile dikkat çeken bu kelepçe, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sade ve zarif tasarımıyla herkesin beğenisini kazanacak olan bu kelepçe, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak. Siz de bu eşsiz parçayı edinerek tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.