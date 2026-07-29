Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168287
%0
16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük T10651
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hayatınızın en özel "evet" yanıtına eşlik edecek paha biçilmez bir simge. Sıradanlıktan uzak duruşuyla sevdiklerinizin kalbini fethedecek garanti bir jest.
Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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