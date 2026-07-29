Altın Ataç Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B364999
%0
22.712 TL
22.712 TL
PEŞİN FİYATINA 7.571 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Çocuk Bileklik T10582
14 Ayar, Altın, 2.02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şıklığı neşeli bir dokunuşla buluşturan bu altın ataç bileklik, çocukların severek taşıyacağı zamansız bir aksesuar. İlk takı koleksiyonları için en özel parçalardan biri.
Altın Ataç Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.571 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.712 TL
22.712 TL
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