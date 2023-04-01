Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe T3588 Altın, 14 Ayar, 1.62 gr



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Altın pembe büyük boy çocuk küpe ile şık bir ifadeye sahip olun! Çocuğunuzun tarzını tamamlayacak bu zarif küpeler, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Şık ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin. Çocuğunuzun stilini tamamlayacak bu altın pembe büyük boy küpelerle, ona özgüven aşılayın. Şimdi satın alın ve çocuğunuzun stilini bir üst seviyeye taşıyın!