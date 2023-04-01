Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E130767
%0
15.844 TL
15.844 TL
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe T3588
Altın, 14 Ayar, 1.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın pembe büyük boy çocuk küpe ile şık bir ifadeye sahip olun! Çocuğunuzun tarzını tamamlayacak bu zarif küpeler, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Şık ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin. Çocuğunuzun stilini tamamlayacak bu altın pembe büyük boy küpelerle, ona özgüven aşılayın. Şimdi satın alın ve çocuğunuzun stilini bir üst seviyeye taşıyın!
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.62 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Çocukların hassas kulakları için özel olarak güvenli butterfly (kelebek) kapama sistemi kullanılmıştır. Gün boyu hareket halinde bile küpenin düşmesini engeller, batma yapmaz ve güvenli bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.844 TL
15.844 TL
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