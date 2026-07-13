Altın Ataç Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070575
Grup1
%0
46.716 TL
46.716 TL
PEŞİN FİYATINA 15.572 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Zincir Kolye T10540
14 Ayar, Altın, 4.47 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Endüstriyel çizgilerin modern mücevher anlayışıyla yeniden yorumlanması, iddialı bir trend sunuyor. Dikdörtgen geçişlerin sunduğu netlik tasarıma şehirli ve maskülen bir hava katarken, çabasız bir şıklık yaratıyor. Modern stiline özgüvenli bir dokunuş.
Altın Ataç Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.572 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.716 TL
46.716 TL
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