0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük T2972

0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük
Ürün Kodu : DR125565
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43.992 TL
43.992 TL
PEŞİN FİYATINA 14.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük T2972Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.86 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : W
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.16 Karat
Renk : H
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Estetik Zerafe ile pırlanta elmas sonsuzluk yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu yüzük, sonsuzluk sembolünü taşıyan özel bir tasarıma sahiptir ve pırlanta elmas ile süslenmiştir. Estetik Zerafe'nin kaliteli ve özenle seçilmiş pırlanta elmaslarıyla üretilen bu yüzük, zarafeti ve şıklığıyla her kadının beğenisini kazanacak. Siz de Estetik Zerafe ile pırlanta elmas sonsuzluk yüzüğü tercih ederek, özel anlarınıza anlam katacak bir mücevher sahibi olabilirsiniz.
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.86 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.31 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.664 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.992 TL
43.992 TL
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