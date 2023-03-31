0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük T2972 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.86 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : W

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : H

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Estetik Zerafe ile pırlanta elmas sonsuzluk yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu yüzük, sonsuzluk sembolünü taşıyan özel bir tasarıma sahiptir ve pırlanta elmas ile süslenmiştir. Estetik Zerafe'nin kaliteli ve özenle seçilmiş pırlanta elmaslarıyla üretilen bu yüzük, zarafeti ve şıklığıyla her kadının beğenisini kazanacak. Siz de Estetik Zerafe ile pırlanta elmas sonsuzluk yüzüğü tercih ederek, özel anlarınıza anlam katacak bir mücevher sahibi olabilirsiniz.