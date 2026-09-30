Zümrüt pırlanta yüzük modelleri istediğiniz gösterişe ulaşabileceğiniz kadar şık, asaletinizi de gözler önüne serecek kadar estetiktir. Stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olan pırlanta zümrüt yüzükler sizin de mücevher koleksiyonunuza renk katabilir. Hatta daha lüks bir duruş elde etmenize de yardımcı olabilir. Her parça kıyafete uyum sağlamasının yanı sıra kombinlerinize göz alıcı bir parlaklık kazandırır. Kendiniz için en uygun modeli bulmak için ise Lizay Pırlanta’nın zümrüt pırlanta yüzük kategorisinden faydalanabilirsiniz. Bu yönde şık ve modern pek çok alternatif sizi bekler.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Nedir?

Zümrüt pırlanta yüzük popüler ve sık tercih edilen madeni taşlardan biri olan zümrütün işlenmesi ile elde edilir. Usta ellerde titizlikle işlenerek kullanıcılarla buluşan zümrüt pırlanta yüzük yeşilin en güzel tonlarına sahip olmasıyla öne çıkar. Lizay Pırlanta da bu kapsamda kullanıcısına ayrıcalıklı hissettiren seçenekler sunar. Farklı zevk ve stiller ile örtüşen zümrüt pırlanta yüzük alternatifleriyle kalitesini ön plana çıkaran Lizay Pırlanta pek çok beklentiye karşılık verir. Siz de Lizay Pırlanta’daki zümrüt pırlanta yüzük alternatifleri arasında zerafetinize uyum sağlayan bir model bulabilirsiniz.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Modelleri Nelerdir?

Zümrüt yüzük modelleri hem tekli hem de seti ile birlikte sunulur. Eğer hediye almayı planlıyorsanız seti ile birlikte sunulan zümrüt yüzükleri değerlendirebilirsiniz. Düğün hediyesi olarak özellikle tercih edilen zümrüt yüzük setleri ışıltısıyla görenleri cezbeder. Modelleri birbirinden ayıran detay ise zümrüt pırlantanın kesim şeklidir. Kesim şeklinin yanı sıra karat detayı da modeller arasında farklılığa sebeptir. Bu yönde 0.13 karattan 1.81 karata kadar pek çok seçenek mevcuttur. Kesim bakımından ise oval, yuvarlak, baget, damla, markiz ve radyant kesim modeller öne çıkar. Siz de bu modeller arasından dilediğinizi seçebilir ve mücevherde lükse ulaşabilirsiniz.

Oval Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Zümrüt pırlantanın oval şekilde kesilerek işlenmesi sonucu elde edilen bir yüzük modelidir. Genellikle 8 ve 14 ayar beyaz altın ile tasarlanır. Hem sade zümrütün bulunduğu hem de ekstra olarak elmas pırlantalarla süslenen modeller mevcuttur.

Baget Kesim Pırlanta Yüzük: Göz alıcı tasarımıyla öne çıkan baget kesim zümrüt pırlanta diğer modellere göre daha minimalist bir tasarıma sahiptir. Zümrüt pırlanta baget kesim tekniği ile işlenir ve kullanıcıya sunlur. Tasarımında beyaz altının kullanılmasının beraberinde zümrütün doğal güzelliklerini gözler önüne serer.

Damla Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Modern ve şık görünümü ile dikkat çeken damla kesim zümrüt pırlanta sık tercih edilen modeller arasında ye alır. Özellikle zümrütün etrafını elmas pırlantaların sardığı modeller gösterişin yansımalarına sahiptir. Bunun beraberinde sade baget kesim yüzük pırlantanın olduğu seçenekler de vardır.

Markiz Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Markiz kesim yüzükler minimalist görüntüsü ile öne çıktığı için ince işçilik isteyen bir modeldir. Estetik detayları sayesinde inceliğin ve zarafetin bir arada sunar. 14 ayar beyaz altından tasarlandığı için de oldukça değer gören ve ilgi çeken bir modeldir.

Radyant Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Radyant kesim modeller görüntü olarak baget yüzüklere benzer. Fakat baget gibi keskin hatlara sahip değildir. Daha sade ve düz bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda zümrütün parlaklığı da diğer modellere göre daha az olabilir.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Diğer madeni taşlara oranla sertliği daha düşük olan zümrüt, kolay işlenebilir özelliği ile öne çıkar. Fakat zümrüt en değerli madeni taşlardan biri olduğu için yüzük seçiminde özenli davranmak gerekir. Örneğin gösteriş bakımından karat seçimi oldukça önemlidir. Çünkü 1.25 karat pırlanta zümrüt yüzük modelleri, 0.46 karatlıklara göre daha büyük ve dikkat çekici olur. Bunun yanı sıra zümrüt pırlanta yüzük seçerken şu detaylara da dikkat edilebilir:

Zümrüt pırlanta yüzükte yeşil rengin orantılı dağılmış olması gerekir. Bu yönde taş içerisindeki izlerin fazla belirgin olmaması ve estetik görünümü bozmaması gerekir.

Zümrüt pırlantanın şeffaflığı da dikkat edilmesi gerekilen önemli detaylardan biridir. Bazı modellerde pırlantanın yeşil rengi daha koyu olabilir. Bazıları ise daha açık renkli ve şeffaf olabilir. Ayrıca taşın saf ve canlı bir yeşilliğe sahip olması kalitesini gözler önüne serer.

Zümrüt pırlanta yüzük seçerken taşın kesimine ayrıca dikkat etmek gerekir. İyi kesim bir zümrüt pırlanta ışığı yansıtma konusunda da oldukça başarılıdır.

Zümrüt diğer madeni taşlara göre daha ağır olduğu için karat bakımından diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Örneğin elmas pırlanta ile aynı karata sahip olan bir zümrüt taşı daha küçük boyutta olabilir. Bu sebeple zümrütü ayrıca değerlendirmek gerekir.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Fiyatları

Pırlanta zümrüt yüzük fiyatlarında belirleyici detay altının ayarı ve pırlantanın karatıdır. Zümrüt pırlantanın karatı arttıkça fiyatları da yükselir. Bunun beraberinde altının ayarının atması da fiyatların yükselmesine sebep olur. Örneğin 0.13 karat pırlanta zümrüt yüzük modelleri diğerlerine göre daha düşük fiyat aralıklarına sahip olabilir. Eğer siz de kendinizi veya sevdiklerinizi mücevher hediyesi ile şımartmak isterseniz Lizay Pırlanta’daki modellere göz atabilirsiniz. Kolyeden bilekliğe, geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Lizay Pırlanta, zümrüt pırlanta yüzük ihtiyacınıza da en iyi modelleri ile karşılık verir.





