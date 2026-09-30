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PIRLANTA ZÜMRÜT YÜZÜK

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Ürün Kodu :  DR196438
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
79.882 TL
79.882 TL
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26.627 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196015
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
61.992 TL
61.992 TL
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20.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196183
0.23 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.23 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
22.819 TL
22.819 TL
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7.606 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196178
0.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
23.861 TL
23.861 TL
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7.954 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195994
1.05 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.05 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
81.648 TL
81.648 TL
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27.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196150
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.579 TL
40.579 TL
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13.526 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196974
0.49 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.49 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
37.507 TL
37.507 TL
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12.502 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109926
0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.33 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
39.720 TL
39.720 TL
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13.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03803
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
68.069 TL
68.069 TL
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22.690 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196317
5.44 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
5.44 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
541.858 TL
541.858 TL
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180.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
75.576 TL
75.576 TL
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25.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158213
0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük
%0
47.304 TL
47.304 TL
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15.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03384
2.35 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.35 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
%0
87.048 TL
87.048 TL
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29.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172013
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
%0
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120303
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
79.872 TL
79.872 TL
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26.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR134638
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
70.632 TL
70.632 TL
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23.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100970
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük
%0
80.184 TL
80.184 TL
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26.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125988
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.512 TL
40.512 TL
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13.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139821
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
109.896 TL
109.896 TL
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36.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.944 TL
40.944 TL
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13.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60958
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
55.128 TL
55.128 TL
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18.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137380
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
47.016 TL
47.016 TL
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15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90485
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
164.040 TL
164.040 TL
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54.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
25.848 TL
25.848 TL
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8.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130937
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
31.104 TL
31.104 TL
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10.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124054
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
58.704 TL
58.704 TL
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19.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155453
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.336 TL
48.336 TL
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16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.288 TL
48.288 TL
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16.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78719
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
49.776 TL
49.776 TL
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16.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
71.736 TL
71.736 TL
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23.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60198
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
37.992 TL
37.992 TL
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12.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140545
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
60.264 TL
60.264 TL
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20.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151592
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
42.816 TL
42.816 TL
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14.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196321
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
293.611 TL
293.611 TL
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97.870 TL x 3 Taksit

Zümrüt pırlanta yüzük modelleri istediğiniz gösterişe ulaşabileceğiniz kadar şık, asaletinizi de gözler önüne serecek kadar estetiktir. Stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olan pırlanta zümrüt yüzükler sizin de mücevher koleksiyonunuza renk katabilir. Hatta daha lüks bir duruş elde etmenize de yardımcı olabilir. Her parça kıyafete uyum sağlamasının yanı sıra kombinlerinize göz alıcı bir parlaklık kazandırır. Kendiniz için en uygun modeli bulmak için ise Lizay Pırlanta’nın zümrüt pırlanta yüzük kategorisinden faydalanabilirsiniz. Bu yönde şık ve modern pek çok alternatif sizi bekler.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Nedir?

Zümrüt pırlanta yüzük popüler ve sık tercih edilen madeni taşlardan biri olan zümrütün işlenmesi ile elde edilir. Usta ellerde titizlikle işlenerek kullanıcılarla buluşan zümrüt pırlanta yüzük yeşilin en güzel tonlarına sahip olmasıyla öne çıkar. Lizay Pırlanta da bu kapsamda kullanıcısına ayrıcalıklı hissettiren seçenekler sunar. Farklı zevk ve stiller ile örtüşen zümrüt pırlanta yüzük alternatifleriyle kalitesini ön plana çıkaran Lizay Pırlanta pek çok beklentiye karşılık verir. Siz de Lizay Pırlanta’daki zümrüt pırlanta yüzük alternatifleri arasında zerafetinize uyum sağlayan bir model bulabilirsiniz.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Modelleri Nelerdir?

Zümrüt yüzük modelleri hem tekli hem de seti ile birlikte sunulur. Eğer hediye almayı planlıyorsanız seti ile birlikte sunulan zümrüt yüzükleri değerlendirebilirsiniz. Düğün hediyesi olarak özellikle tercih edilen zümrüt yüzük setleri ışıltısıyla görenleri cezbeder. Modelleri birbirinden ayıran detay ise zümrüt pırlantanın kesim şeklidir. Kesim şeklinin yanı sıra karat detayı da modeller arasında farklılığa sebeptir. Bu yönde 0.13 karattan 1.81 karata kadar pek çok seçenek mevcuttur. Kesim bakımından ise oval, yuvarlak, baget, damla, markiz ve radyant kesim modeller öne çıkar. Siz de bu modeller arasından dilediğinizi seçebilir ve mücevherde lükse ulaşabilirsiniz.

  • Oval Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Zümrüt pırlantanın oval şekilde kesilerek işlenmesi sonucu elde edilen bir yüzük modelidir. Genellikle 8 ve 14 ayar beyaz altın ile tasarlanır. Hem sade zümrütün bulunduğu hem de ekstra olarak elmas pırlantalarla süslenen modeller mevcuttur.

  • Baget Kesim Pırlanta Yüzük: Göz alıcı tasarımıyla öne çıkan baget kesim zümrüt pırlanta diğer modellere göre daha minimalist bir tasarıma sahiptir. Zümrüt pırlanta baget kesim tekniği ile işlenir ve kullanıcıya sunlur. Tasarımında beyaz altının kullanılmasının beraberinde zümrütün doğal güzelliklerini gözler önüne serer.

  • Damla Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Modern ve şık görünümü ile dikkat çeken damla kesim zümrüt pırlanta sık tercih edilen modeller arasında ye alır. Özellikle zümrütün etrafını elmas pırlantaların sardığı modeller gösterişin yansımalarına sahiptir. Bunun beraberinde sade baget kesim yüzük pırlantanın olduğu seçenekler de vardır.

  • Markiz Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Markiz kesim yüzükler minimalist görüntüsü ile öne çıktığı için ince işçilik isteyen bir modeldir. Estetik detayları sayesinde inceliğin ve zarafetin bir arada sunar. 14 ayar beyaz altından tasarlandığı için de oldukça değer gören ve ilgi çeken bir modeldir.

  • Radyant Kesim Zümrüt Pırlanta Yüzük: Radyant kesim modeller görüntü olarak baget yüzüklere benzer. Fakat baget gibi keskin hatlara sahip değildir. Daha sade ve düz bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda zümrütün parlaklığı da diğer modellere göre daha az olabilir.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Diğer madeni taşlara oranla sertliği daha düşük olan zümrüt, kolay işlenebilir özelliği ile öne çıkar. Fakat zümrüt en değerli madeni taşlardan biri olduğu için yüzük seçiminde özenli davranmak gerekir. Örneğin gösteriş bakımından karat seçimi oldukça önemlidir. Çünkü 1.25 karat pırlanta zümrüt yüzük modelleri, 0.46 karatlıklara göre daha büyük ve dikkat çekici olur. Bunun yanı sıra zümrüt pırlanta yüzük seçerken şu detaylara da dikkat edilebilir:

  • Zümrüt pırlanta yüzükte yeşil rengin orantılı dağılmış olması gerekir. Bu yönde taş içerisindeki izlerin fazla belirgin olmaması ve estetik görünümü bozmaması gerekir.

  • Zümrüt pırlantanın şeffaflığı da dikkat edilmesi gerekilen önemli detaylardan biridir. Bazı modellerde pırlantanın yeşil rengi daha koyu olabilir. Bazıları ise daha açık renkli ve şeffaf olabilir. Ayrıca taşın saf ve canlı bir yeşilliğe sahip olması kalitesini gözler önüne serer.

  • Zümrüt pırlanta yüzük seçerken taşın kesimine ayrıca dikkat etmek gerekir. İyi kesim bir zümrüt pırlanta ışığı yansıtma konusunda da oldukça başarılıdır.

  • Zümrüt diğer madeni taşlara göre daha ağır olduğu için karat bakımından diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Örneğin elmas pırlanta ile aynı karata sahip olan bir zümrüt taşı daha küçük boyutta olabilir. Bu sebeple zümrütü ayrıca değerlendirmek gerekir.

Zümrüt Pırlanta Yüzük Fiyatları

Pırlanta zümrüt yüzük fiyatlarında belirleyici detay altının ayarı ve pırlantanın karatıdır. Zümrüt pırlantanın karatı arttıkça fiyatları da yükselir. Bunun beraberinde altının ayarının atması da fiyatların yükselmesine sebep olur. Örneğin 0.13 karat pırlanta zümrüt yüzük modelleri diğerlerine göre daha düşük fiyat aralıklarına sahip olabilir. Eğer siz de kendinizi veya sevdiklerinizi mücevher hediyesi ile şımartmak isterseniz Lizay Pırlanta’daki modellere göz atabilirsiniz. Kolyeden bilekliğe, geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Lizay Pırlanta, zümrüt pırlanta yüzük ihtiyacınıza da en iyi modelleri ile karşılık verir.



Pırlanta Zümrüt Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta zümrüt yüzükler, genellikle gösterişli ve zarif tasarımlar sunduğu için özel günlerde tercih edilir. Ancak, sade ve minimal tasarımlar seçildiğinde günlük kullanıma da uygun olabilir. Yüzüğün tasarımına bağlı olarak, taşların korunmasına dikkat edilmesi gerekir, çünkü zümrütler diğer taşlara göre daha hassastır ve darbelerden etkilenebilir.
Pırlanta Zümrüt Yüzükler Trend Tasarımlar Neler?
Pırlanta zümrüt yüzüklerde en popüler trendler arasında, vintage tarzı ve modern minimalist tasarımlar öne çıkmaktadır. Zümrüt taşı genellikle pırlantalarla çevrelenmiş şekilde kullanılır, böylece hem zarif hem de dikkat çekici bir görünüm elde edilir. Ayrıca, zümrüt taşı tek başına veya üç taşlı tasarımlar şeklinde kullanılabilir. Farklı kesimler, özellikle emerald kesimi, zümrütün doğal güzelliğini ön plana çıkarır.
Pırlanta Zümrüt Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Pırlanta zümrüt yüzükler, sade ve şık takılarla kombinlendiğinde harika bir uyum sağlar. İnce altın bilezikler veya pırlanta küpelerle kombinlenebilir. Ayrıca, zümrüt yüzük ile aynı renk tonlarında taşlar içeren takılar da kullanılabilir. Zümrüt, yeşil tonlarıyla doğallık ve zarif bir hava sunduğu için, altın ve platinle uyumlu bir şekilde şık bir kombin oluşturulabilir.
Pırlanta Zümrüt Yüzükler Hediye Olarak Tercih Edilir Mi?
Pırlanta zümrüt yüzükler hediye olarak mükemmel bir tercihtir. Zümrüt taşı, aşk, sadakat ve umut gibi anlamlar taşıdığı için romantik bir hediye olabilir. Ayrıca, doğum günü, yıldönümü veya nişan gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilebilir. Hem zarif hem de anlam yüklü bir hediye arayanlar için ideal bir seçenektir.
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