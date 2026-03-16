1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye T9797 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.55 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.33 Karat

Kesim: Oval





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.47 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kırmızının en tutkulu tonu, bu zarif damla yakut kolye ile teninizde yeniden canlanıyor. Pırlantaların eşlik ettiği bu modern tasarım, boynunuzu daha zarif gösterirken beyaz altının ferahlığıyla dengeleniyor. Aşkın en saf ve çarpıcı halini simgeleyen bu kolye, her anınıza derin bir anlam katmak için tasarlandı.