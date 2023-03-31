0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T3419 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Baget Trend Yüzük, göz alıcı zariflik ve modern tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Şık ve etkileyici bir görünüm sunan bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim olan bu yüzüğü hemen keşfedin.