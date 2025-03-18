Altın Taşlı Modern Kelepçe T5475 Altın, 14 Ayar, 10.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Modern Kelepçe, şık tasarımı ve ışıltılı taş detaylarıyla modern bir zarafet sunuyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız ve trend bir mücevher ile şıklığınızı tamamlayın!