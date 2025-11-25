1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T9371 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.15 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Renkli pırlantaların büyüleyici dünyasını parmaklarınıza taşıyan bu yüzük, altınla olan muazzam uyumuyla fark yaratıyor. Taşların yarattığı bu görkemli birliktelik, her hareketinizde parmağınızda asil bir parıltı yayıyor. Kendine has bir tarzı ve sarsılmaz bir şıklığı benimseyenler için bu tasarım, vazgeçilmez bir mücevher parçası.