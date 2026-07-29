Altın Çocuk Ataç Bileklik
Ürün Kodu : B365019
%0
22.508 TL
22.508 TL
PEŞİN FİYATINA 7.503 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Ataç Bileklik T10589
14 Ayar, Altın, 2.06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Modern ataç formunun zarif ışıltısıyla parlayan bu özel bileklik, minik bileklerde takılma hissi yaratmayan ergonomik yapısıyla gün boyu rahat bir kullanım sunar.
Altın Çocuk Ataç Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.503 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.508 TL
22.508 TL
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