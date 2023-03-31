Altın Büyük Baget Küpe T72

Altın Büyük Baget Küpe
Ürün Kodu : E153721
Seçiniz
%0
12.512 TL
12.512 TL
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Büyük Baget Küpe T72Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget küpe, şıklığı ve zarifliği bir araya getiren mükemmel bir aksesuardır. Bu küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Altın rengi ve baget kesim taşlarıyla tasarlanmış olan bu küpe, her yaş ve tarza uyum sağlar. Şık bir davette veya günlük hayatta kullanabileceğiniz bu küpe, her zaman dikkat çekici bir detay olacaktır. Zariflik ifadesini en iyi şekilde yansıtan altın baget küpe, sizin stilinizi tamamlamak için ideal bir seçimdir.
Altın Büyük Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.93 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 8 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Büyük Baget Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Büyük Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.512 TL
12.512 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N086473
Altın Baget Klasik Kolye
%0
10.132 TL
10.132 TL
Ürün Kodu : R092530
Altın Büyük Baget Yüzük
%0
12.852 TL
12.852 TL
Ürün Kodu : B317205
Altın Baget Bileklik
%0
24.548 TL
24.548 TL