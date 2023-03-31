Altın Büyük Baget Küpe T72 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.93 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget küpe, şıklığı ve zarifliği bir araya getiren mükemmel bir aksesuardır. Bu küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Altın rengi ve baget kesim taşlarıyla tasarlanmış olan bu küpe, her yaş ve tarza uyum sağlar. Şık bir davette veya günlük hayatta kullanabileceğiniz bu küpe, her zaman dikkat çekici bir detay olacaktır. Zariflik ifadesini en iyi şekilde yansıtan altın baget küpe, sizin stilinizi tamamlamak için ideal bir seçimdir.