0.42 Karat Pırlanta Çiçek Küpe T2332 Rose Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta trend küpe ile şıklık şölenine katılın! Bu muhteşem küpeler, herhangi bir kıyafete zarafet ve stil katacak. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz ve trend olan pırlanta küpeleri tercih edin. Şimdi alışverişe başlayın ve şıklığınızı ön plana çıkarın!