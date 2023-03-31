Altın Beyaz Baget Küpe T79 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.49 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal estetik anlayışına sahip olanlar için Lizay Pırlanta'nın Altın Baget Küpe koleksiyonu ideal bir seçimdir. Şık ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken bu küpeler, altın ve pırlantanın mükemmel uyumunu yansıtır. Minimalist tarza sahip olanlar için vazgeçilmez bir aksesuar olan Altın Baget Küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle öne çıkar. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpeler, her stil ve her kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Lizay Pırlanta'nın Altın Baget Küpe koleksiyonunu keşfederek, minimal estetiğinizi tamamlayacak bir parça sahibi olabilirsiniz.