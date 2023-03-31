0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2990 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta beştaş yüzük, sadelik ve estetiği bir araya getirerek mükemmel bir ifade sunuyor. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, her anınızda size eşlik edecek. Siz de bu benzersiz parçayla tarzınızı tamamlayın.