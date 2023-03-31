1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe T335 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe, Zarafet Rüzgarı ile stilinizi tamamlayın. Bu zarif ve etkileyici küpeler, pırlantanın eşsiz parlaklığıyla dikkat çekiyor. Her adımda zarafetinizi yansıtan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti mükemmelleştiriyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu muhteşem pırlanta küpelere sahip olun.