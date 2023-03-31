Altın Sonsuz Kolye T1256 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan Elegans İzleri İnce Detaylar ile-Altın Sonsuz Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım, sonsuzluk sembolünün zarif detaylarıyla süslenmiş altın bir kolyedir. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle tasarlanan bu kolye, her anınıza anlam katmak için mükemmel bir seçenektir. Siz de şıklığınızı tamamlayacak bu benzersiz kolye ile göz kamaştırın.