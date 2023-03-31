Altın Sonsuz Kolye T1256

Altın Sonsuz Kolye
Ürün Kodu : N074056
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16.252 TL
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sonsuz Kolye T1256Altın, 14 Ayar, 1.80 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonlarından biri olan Elegans İzleri İnce Detaylar ile-Altın Sonsuz Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu özel tasarım, sonsuzluk sembolünün zarif detaylarıyla süslenmiş altın bir kolyedir. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle tasarlanan bu kolye, her anınıza anlam katmak için mükemmel bir seçenektir. Siz de şıklığınızı tamamlayacak bu benzersiz kolye ile göz kamaştırın.
Altın Sonsuz Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.80 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Sonsuz Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Sonsuz Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sonsuz Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
16.252 TL
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