0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9427 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kusursuz bir pırlanta deneyimi sunan bu küpeler, her detayında zarafeti ve yüksek el işçiliğini barındırıyor. Pırlantanın içsel ışıltısını en üst seviyeye çıkaran tasarım, ışığı adeta bir prizma gibi dağıtarak çevresine büyüleyici bir aura yayıyor. Hem modern bir vizyon hem de klasik bir duruş sergileyen, koleksiyonunuzun en nadide parçalarından biri.