Altın Süzme Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N150791
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%0
123.080 TL
123.080 TL
PEŞİN FİYATINA 41.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Süzme Su Yolu Gerdanlık T10627
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Boyun hizanızdan bir su gibi dökülen bu ahenkli parça, dekoltenize muazzam bir akıcılık kazandırıyor. En özel davetlerde kıyafetlerinize zahmetsizce üst düzey bir derinlik katmak için tasarlandı.
Altın Süzme Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 41.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
123.080 TL
123.080 TL
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