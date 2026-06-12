Altın Oniks Taşlı Parlak Siyah Tesbih
Ürün Kodu : T017319
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Parlak Siyah Tespih T10404
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parlak yüzeyiyle dikkat çeken oniks taşları, bu tesbihe güçlü ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Altın detaylar taşların derin siyah tonlarını vurgulayarak tasarımın etkisini artırıyor. Zamansız şıklığı modern dokunuşlarla buluşturan dikkat çekici bir yorum.
Altın Oniks Taşlı Parlak Siyah Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
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