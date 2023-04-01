Altın Mavi Çocuk Künye T3567 Altın, 14 Ayar, 1.62 gr



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Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımıyla hayat bulan altın mavi taşlı çocuk künyesi, basit ve zarif bir seçenek sunuyor. Çocuğunuzun stilini tamamlayacak bu künye, hem şık hem de anlamlı bir hediye seçeneği. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu özel künye, sevdiklerinizi mutlu etmek için ideal bir seçim.