0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye T3621 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.14 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Elegans ile Lizay ifadesini taşıyan bu Pırlanta Baget Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlayacak. Lizay markasının kalitesi ve zarafetiyle tasarlanan bu kolye, herkesin dikkatini çekecek. Kendinizi özel hissetmek için bu kolyeyi hemen satın alabilirsiniz.