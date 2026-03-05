0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T9539 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.92 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,38 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Farklı geometrik formların pırlanta ışıltısıyla buluştuğu bu tasarım, modern mimarinin zarafetini mücevher dünyasına taşıyor. Baget kesimin net hatları, beyaz altının soğuk şıklığıyla birleşerek stilinizde güçlü ve sofistike bir duruş sergiliyor. Göz alıcı detayları ve modern yorumuyla, her anınıza eşlik edecek ikonik bir parça.