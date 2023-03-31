0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük T560 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern Zarafet İnka ile Pırlanta Baget Yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşı ve baget kesimi ile dikkat çekici bir görünüm sunar. Modern İnka motifleriyle süslenmiş olan bu yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenektir.