1.42 Karat Pırlanta Baget Küpe T4385 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gösterişli formu ve kusursuz parıltısıyla dikkat çeken bu küpe, taşların ışığı mükemmel şekilde yansıtmasını sağlar. Zamansız şıklığı sevenler için güçlü bir duruş sunarken, yüz hatlarına zarif bir vurgu yapar. Hem klasik hem modern kombinlerle kusursuz uyum sağlar.