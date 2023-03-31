0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye T296 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget kolye, zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım, her stile uyum sağlayarak herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu kolye tam size göre!