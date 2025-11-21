0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DREM128
%0
87.744 TL
87.744 TL
PEŞİN FİYATINA 29.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9342
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.60 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Emerald kesim pırlantanın o kendine has berraklığı, bu tasarımda göz alıcı bir derinlik kazanıyor. Modern çizgilerle harmanlanan vintage dokunuş, yüzüğe karakter ve benzersiz bir ruh katıyor. Stilinde netlik ve sofistike detaylar arayan kadınlar için paha biçilemez bir tamamlayıcı.
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.40 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.6 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- H renk ve SI berraklık değerleri ne anlama gelir, satın alma kararında neden önemli?
5- Pırlanta renk skalası D (tamamen renksiz) ile Z (belirgin sarı) arasında uzanır; H renk neredeyse renksiz kategorisindedir ve günlük ışıkta sarılık gözle fark edilmez. SI berraklık 10x büyütme altında az sayıda mikroskobik inklüzyon bulunduğunu, çıplak gözle ise kusursuz göründüğünü ifade eder. İkisi bir arada orta-üst segment pırlantanın güvencesidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 29.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.744 TL
87.744 TL
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