0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T9342 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Emerald kesim pırlantanın o kendine has berraklığı, bu tasarımda göz alıcı bir derinlik kazanıyor. Modern çizgilerle harmanlanan vintage dokunuş, yüzüğe karakter ve benzersiz bir ruh katıyor. Stilinde netlik ve sofistike detaylar arayan kadınlar için paha biçilemez bir tamamlayıcı.