0.39 Karat Pırlanta Baget İkili Yüzük T3356 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve estetik tasarımıyla bezenmiş, Pırlanta Baget İkili Yüzük. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak bir parça. Siz de Lizay'ın eşsiz ifadesini taşıyan bu yüzükle şıklığınızı tamamlayın.