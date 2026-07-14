Altın Kalemli Ataç Bileklik
Ürün Kodu : B364526
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%0
26.656 TL
26.656 TL
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalemli Ataç Bileklik T10564
14 Ayar, Altın, 2.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik netliğin özel dokusal işlemelerle buluştuğu tasarım, ışığı her açıda farklı yansıtıyor. İşçilikteki ince detaylar tasarıma sofistike bir karakter katarken sıradanlıktan uzaklaştırıyor. Detaylardaki zenginliği sevenlere özel bir dokunuş.
Altın Kalemli Ataç Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.656 TL
26.656 TL
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