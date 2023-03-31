0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3349 Rose Altın, 14 Ayar, 1.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta trend yüzük, sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu yüzük, zarif ve minimalist bir tarzı tercih edenler için ideal bir seçenektir. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlayacak olan bu yüzük, pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırır. Siz de bu trend yüzüğü tercih ederek tarzınıza sofistike bir dokunuş yapabilirsiniz.