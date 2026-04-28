0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9904 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.22 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.70 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yarımtur tasarımın dengeli ışıltısı, zarif bir görünümle güçlü bir etki arasında kusursuz bir denge kuruyor. Parmak üzerinde hafif ama dikkat çekici bir parlaklık oluşturarak modern bir şıklık sunuyor. Her stile kolayca uyum sağlayan zamansız bir parçadır.